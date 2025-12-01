Sabrina ... total verhext!
Folge 1: Lizenz zum Zaubern (1)
22 Min.
Zu ihrem siebzehnten Geburtstag bekommt Sabrina - sehr zu ihrer Enttäuschung - lediglich ein Geschenk: ein Hexen-Handbuch. Sie muss nämlich, wie alle zukünftigen Hexen, eine erste Prüfung ablegen, um im kommenden Jahr dann die Hexen-Lizenz zu erhalten. Doch Sabrinas Lerneifer hält sich in Grenzen. Durch die Prüfung saust sie dann auch mit Pauken und Trompeten. Sie bekommt zwar eine zweite Chance, aber zur Strafe muss sie erst einmal für zwei Tage in ein Hexen-Camp ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures