Sabrina ... total verhext!

Ein cooler Job

Paramount GlobalStaffel 2Folge 5
Folge 5: Ein cooler Job

21 Min.

Sabrina leidet unter chronischem Geldmangel und erklärt sich deshalb bereit, auf ihre Cousine Amanda aus dem anderen Reich aufzupassen. Doch das geht nicht lange gut: Sabrina ist bald völlig genervt von dem frechen Gör. Amanda verwandelt Sabrina schließlich in eine Puppe und steckt sie in ihre Spielzeugtruhe. Dort trifft Sabrina auf Carol, Ralphie und Dr. Rafkin, die das gleiche Schicksal ereilt hat. Mit einem Trick gelingt es Sabrina, ihre garstige Cousine zu überlisten ...

