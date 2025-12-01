Sabrina ... total verhext!
Folge 6: Sabrina hat die Hosen an
Um das männliche Geschlecht zu ergründen, verwandelt sich Sabrina kurzerhand in einen Jungen. Als "Jack" findet sie heraus, dass Harvey sich mit Valerie treffen möchte. Aus Eifersucht kommt "Jack" ihm zuvor und lädt Valerie selbst ein. So erfährt er schließlich, dass Harvey sich nur mit ihr treffen will, um über Sabrina zu reden. Er gesteht ihr, wie sehr er Sabrina vermisst. Überglücklich über diese Neuigkeit, kann "Jack" es kaum erwarten, endlich wieder ein Mädchen zu sein ...
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
0
Copyrights:© Paramount Pictures