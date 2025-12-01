Sabrina ... total verhext!
Folge 13: Die Verjüngungskur
21 Min.
Skiausflug mit der Schule: Auch Sabrina und Harvey tragen sich ein, aber Mr. Kraft verdirbt ihnen den Spaß. Um Geld zu sparen, wohnen sie im Haus seines ehemaligen Schwiegervaters. Dafür sollen die Schüler Haushalt und Renovierung übernehmen. Sabrina mixt ein Verjüngungselixier für Mr. Kraft. Sie hofft, er würde sie und Harvey dann besser verstehen. Die Wirkung ist sensationell: Mr. Kraft wird immer jünger und jünger. Leider hat das einige Nebenwirkungen zur Folge.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures