Sabrina ... total verhext!

Rollentausch

Paramount GlobalStaffel 2Folge 19
Rollentausch

Folge 19: Rollentausch

20 Min.

Der Hexensender meldet, dass sich im gesamten Sonnensystem gefährliche Sonnenflecken entwickelt haben. Zelda und Hilda wissen, dass sie sich vorsehen müssen, denn das bedeutet für Hexen eine molekulare Instabilität. Sabrina ist jedoch eine Halbsterbliche. Man weiß deshalb nicht, wie sich dieses Phänomen auf sie auswirken wird. Doch dann passiert das Fatale: Sabrina nimmt plötzlich Libbys rebellische Charakterzüge an.

