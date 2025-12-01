Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 2Folge 10
21 Min.Ab 6

Freitag, der 13.: Nur an diesem Tag dürfen Hexen ihren Freunden von ihrer wahren Natur erzählen, anschließend vergessen die Außenstehenden alles. Sabrinas Tanten warnen sie allerdings vor solchen Geständnissen. Sie haben damit schlechte Erfahrungen gemacht. Doch Sabrina ist neugierig: Sie weiht Valerie und Harvey in ihr Geheimnis ein. Dabei wird sie von Libby belauscht - und die erzählt es sofort in der ganzen Schule herum - mit chaotischen Folgen ...

Paramount Global
