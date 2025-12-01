Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 2Folge 12
21 Min.

Es ist Weihnachtszeit, und Sabrina hat offensichtlich ein Problem: Sie scheint süchtig nach Geschenken zu sein. Ein Arztbesuch bringt zutage, dass sie an "Egomanie" leidet. Ihre Tanten wenden sich Hilfe suchend an Bob, den Weihnachtsmann. Er gibt vor, sich den Knöchel verstaucht zu haben, damit Sabrina seine Aufgabe übernehmen muss. Niemand glaubt, dass Sabrina es schafft, Millionen von Geschenken rechtzeitig zu verteilen. Aber mit Hilfe von Salem gelingt ihr das Unmögliche ...

