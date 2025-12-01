Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Liebe und Hiebe

Paramount GlobalStaffel 2Folge 3
Liebe und Hiebe

Sabrina ... total verhext!

Folge 3: Liebe und Hiebe

21 Min.

Sabrina zieht durch einen Artikel in der Schülerzeitung den Unwillen des Konrektors auf sich. Mr. Kraft verlangt eine Gegendarstellung, doch Sabrina weigert sich vehement. Daraufhin stattet Mr. Kraft ihrer Tante Hilda einen Besuch ab - und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Doch diese erwidert seine leidenschaftlichen Gefühle ganz und gar nicht. Sabrina hilft mit einem Trick ein klein wenig nach, um so nicht zum Nachsitzen verdonnert zu werden ...

Paramount Global
