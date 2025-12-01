Sabrina ... total verhext!
Folge 3: Liebe und Hiebe
21 Min.
Sabrina zieht durch einen Artikel in der Schülerzeitung den Unwillen des Konrektors auf sich. Mr. Kraft verlangt eine Gegendarstellung, doch Sabrina weigert sich vehement. Daraufhin stattet Mr. Kraft ihrer Tante Hilda einen Besuch ab - und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Doch diese erwidert seine leidenschaftlichen Gefühle ganz und gar nicht. Sabrina hilft mit einem Trick ein klein wenig nach, um so nicht zum Nachsitzen verdonnert zu werden ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures