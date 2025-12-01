Sabrina ... total verhext!
Folge 18: Sabrina Goes Rock
22 Min.
In der Schule findet ein Band-Wettbewerb statt. Sabrina, Harvey und Valerie - alle mitsamt nicht gerade musikalisch - wollen unbedingt mitmachen. Sabrina zaubert einen Talent-Drink, und die drei werden Sieger - doch der Erfolg steigt Valerie und Harvey ziemlich zu Kopf. Sabrina will dem Ganzen mit einem "Fad-Drink" ein Ende bereiten. Hilda hat inzwischen einen Job als Stehgeigerin in einem Steakhouse.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures