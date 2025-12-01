Sabrina ... total verhext!
Folge 11: Verzaubert wider Willen
22 Min.
Sabrina geht mit ihren Fähigkeiten leichtfertig um. Anstatt ihr Zimmer zu putzen, zaubert sie es sauber. Zudem befördert sie mit einem schlampigen Zauberspruch ihre Tanten auf Merlins Schloss. Zelda war einmal mit Merlin liiert. Seine Forderung: Damit er sie auf die Erde zurücklassen könne, müsse sie ihn erneut lieben. Das aber kann ihm die Hexe nicht vorgaukeln. Zelda und Hilda sind auf Sabrina angewiesen. Doch die hat durch ihre Leichtfertigkeit den Umkehrzauber verloren.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures