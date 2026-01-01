Sabrina ... total verhext!
Folge 1: Paris ruft
21 Min.
Nachdem Libby die Schule gewechselt hat und Valerie zu ihren Eltern nach Alaska zurückgekehrt ist, kommt Sabrina die Bitte ihres Vaters gerade recht, zu ihm nach Paris zu ziehen. Außerdem ist Sabrina der Meinung, dass Harvey und ihre Tanten Hilda und Zelda sich nicht genügend um sie kümmern und macht sich daran, ihr Leben in Frankreich zu planen. Sie lässt Salem mit gebrochenem Herzen zurück. Dieser fasst einen perfiden Plan, um seine geliebte Sabrina zurückzugewinnen ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures