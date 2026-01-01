Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Paris ruft

Paramount GlobalStaffel 4Folge 1
Paris ruft

Paris ruftJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 1: Paris ruft

21 Min.

Nachdem Libby die Schule gewechselt hat und Valerie zu ihren Eltern nach Alaska zurückgekehrt ist, kommt Sabrina die Bitte ihres Vaters gerade recht, zu ihm nach Paris zu ziehen. Außerdem ist Sabrina der Meinung, dass Harvey und ihre Tanten Hilda und Zelda sich nicht genügend um sie kümmern und macht sich daran, ihr Leben in Frankreich zu planen. Sie lässt Salem mit gebrochenem Herzen zurück. Dieser fasst einen perfiden Plan, um seine geliebte Sabrina zurückzugewinnen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen