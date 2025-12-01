Sabrina ... total verhext!
Folge 6: Katzenhorror
21 Min.Ab 6
Es ist Halloween. Hilda und Zelda möchten einen schaurigen Abend erleben und laden deshalb - mit Hilfe ihrer Zeitreise-Uhr - Edgar Allan Poe ein. Nach einem üppigen Essen liest er ihnen aus seinem neuen Werk vor, doch die Tanten schlafen dabei ein. Indessen möchte auch Salem aus seinem Buch "Horrorgeschichten von Salem" vorlesen - doch Sabrina hat keine Zeit, denn sie muss in Joshs Café eine Spätschicht einlegen. Und da Halloween ist, passiert natürlich dabei so einiges ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures