Paramount GlobalStaffel 4Folge 8
Folge 8: Eine Frage des Alters

21 Min.

Sabrina will Harvey endlich reinen Wein einschenken und ihm sagen, wie sie zu Josh steht. Gesagt, getan. Harvey beendet daraufhin ihre Beziehung. Komischerweise geht auch Josh ihr aus dem Weg. Sie findet heraus, dass er sie zwar mag, sie aber zu jung für ihn ist. Sabrina will diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen und wendet daraufhin einen besonderen Zauber an, um älter zu wirken. Sie schießt aber über das Ziel hinaus, denn sie wird zur Greisin - ohne es zu merken ...

Paramount Global
