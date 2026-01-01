Sabrina ... total verhext!
Folge 11: Salem und Juliette
21 Min.
Salem hat demnächst ein Klassentreffen, zu dem er eine passende Begleitung sucht. Wie praktisch, dass sich Dreama vor Kurzem eine Katze namens Juliette angeschafft hat. Und tatsächlich möchte Juliette Salem begleiten. Als Sabrina erfährt, dass Juliette aber nur zum Klassentreffen möchte, weil sie dort ihre große Liebe wiedertreffen möchte, und dass Salem beabsichtigt, Juliette einen Heiratsantrag zu machen, macht sie sich sofort auf den Weg in das andere Reich ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
