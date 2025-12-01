Sabrina ... total verhext!
Folge 9: Altes neues Glück
Sabrina ist wegen ihrer Trennung von Harvey am Boden zerstört. Mit allerlei Zauberformeln versucht sie, ihn zurückzugewinnen - vergeblich. Die Tanten wollen sie von ihrem Schmerz ablenken und ihr zuliebe ein Thanksgiving-Essen bereiten. Leider ekeln sie sich vor dem Ausnehmen des Truthahns. So kommt es, dass sie sich zwei Helfer - John und Mary - herbeizaubern. Bald steht ein köstliches Mahl auf dem Tisch - und Sabrina lädt Harvey ein, mit ihr zu feiern ...
