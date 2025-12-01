Sabrina ... total verhext!
Folge 19: Es lebe das Chaos
21 Min.
Sabrina hat keine Lust mehr, immer nach den Regeln und den Verboten der Tanten zu leben. Zur Strafe für ihr aufmüpfiges Verhalten wird sie daher in den Wilden Westen gezaubert und soll dort als Sheriff für Recht und Ordnung sorgen. Kurzerhand schafft sie alle Gesetze ab, und natürlich bricht das vollendete Chaos aus. Dabei erkennt Sabrina, wie wichtig es ist, bestimmte Regeln einzuhalten. Währenddessen findet Salem im Keller eine Zauberflocke ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures