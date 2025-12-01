Sabrina ... total verhext!
Folge 20: Eine Cousine zuviel
21 Min.
Besuch aus dem anderen Reich: Sabrinas Cousine Amanda kommt zu den Spellmans. Als Sabrina sie mit Josh bekannt macht, verhält sich Amanda so, als würde sie sich in ihn verlieben. Dabei verfolgt sie einen ganz anderen Plan: Harvey ist das Ziel ihrer Wünsche, und bald schon entflammt ein böser Kampf zwischen den Cousinen, in denen jede ihre Zauberkräfte einsetzt. Das bekommt auch Harvey zu spüren, der sich plötzlich wie Marlon Brando verhält ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures