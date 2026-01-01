Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Eiskalt erwischt

Paramount GlobalStaffel 4Folge 10
Eiskalt erwischt

Eiskalt erwischtJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 10: Eiskalt erwischt

21 Min.

Harvey überrascht Sabrina mit einem romantischen Wochenende auf einer Berghütte. Als Harvey Sabrina abholen will, streikt sein Wagen, und er bittet Brad, den Hexenjäger, sie zu fahren. Voller Panik bittet Sabrina ihre Tanten um Rat, wie man Brad unschädlich machen kann. Hilda und Zelda checken den atmosphärischen Wetterbericht und stellen fest, dass Brads Hexenjäger-Gen für 72 Stunden inaktiv ist. Die Reise kann beginnen, doch bald verfährt sich Brad im tiefsten Wald ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen