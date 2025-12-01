Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Wer küsst wen?

Paramount GlobalStaffel 4Folge 7
Wer küsst wen?

Wer küsst wen?Jetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 7: Wer küsst wen?

21 Min.

Sabrina ist hin- und hergerissen zwischen Harvey und Josh: Während Harvey sie bittet, beim Football zuzuschauen, möchte Josh, dass sie mit ihm für seine Prüfungen lernt. Sabrina schickt Dreama ins Stadion, die ihr sofort Bescheid geben soll, wenn Harvey spielt. Doch es läuft alles schief, und Sabrina ist nicht im Stadion, als Harvey das Spiel gewinnt. Harvey macht sich Sorgen und will sie besuchen. Als er vor ihrem Haus ankommt, sieht er, wie sich Josh und Sabrina küssen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen