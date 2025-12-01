Sabrina ... total verhext!
Folge 7: Wer küsst wen?
21 Min.
Sabrina ist hin- und hergerissen zwischen Harvey und Josh: Während Harvey sie bittet, beim Football zuzuschauen, möchte Josh, dass sie mit ihm für seine Prüfungen lernt. Sabrina schickt Dreama ins Stadion, die ihr sofort Bescheid geben soll, wenn Harvey spielt. Doch es läuft alles schief, und Sabrina ist nicht im Stadion, als Harvey das Spiel gewinnt. Harvey macht sich Sorgen und will sie besuchen. Als er vor ihrem Haus ankommt, sieht er, wie sich Josh und Sabrina küssen ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures