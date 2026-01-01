Sabrina ... total verhext!
Folge 2: Der Zauberlehrling
21 Min.
Sabrina bekommt den Auftrag, sich um einen gewissen Zauberlehrling namens Dreama zu kümmern. Dreama ist ein Mädchen, das ein bisschen zu oft ihre wachsenden Kräfte im Anderen Reich ausgetestet hat - und somit ihre Verbannung riskiert. Sabrina hat alle Hände voll zu tun. Die Aufgabe wird zusätzlich durch Brad, Harveys alten Freund, erschwert, der unwissentlich ein geborener Hexenriecher ist - und sich somit das eine oder andere Mal in eine prekäre Situation begibt.
Sabrina ... total verhext!
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures