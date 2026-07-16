Von Diego Pooth über Prämienaktionen bis hin zu steigenden LebensmittelpreisenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 16.07.2026: Von Diego Pooth über Prämienaktionen bis hin zu steigenden Lebensmittelpreisen
51 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Diego Pooth lebt als Sohn prominenter Eltern mit besonderen Chancen, aber auch großem Erwartungsdruck. Außerdem: Wie sinnvoll sind Prämien fürs Freunde-Werben und warum steigen die Lebensmittelkosten weiter? All das und mehr in der Sendung.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen