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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Josefine Scholl über Wal Timmy bis hin zu Polen-Boom

SAT.1Folge vom 23.07.2026
Von Josefine Scholl über Wal Timmy bis hin zu Polen-Boom

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 23.07.2026: Von Josefine Scholl über Wal Timmy bis hin zu Polen-Boom

47 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Josefine Scholl wächst in einer sportlichen Familie auf und liebt Bewegung - bis bei einer Akrobatikaufführung ihr Oberschenkel bricht und eine schockierende Diagnose ans Licht kommt. Außerdem: Warum Polen boomt und lebt Buckelwal Timmy doch noch?

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