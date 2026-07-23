Von Josefine Scholl über Wal Timmy bis hin zu Polen-BoomJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 23.07.2026: Von Josefine Scholl über Wal Timmy bis hin zu Polen-Boom
47 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Josefine Scholl wächst in einer sportlichen Familie auf und liebt Bewegung - bis bei einer Akrobatikaufführung ihr Oberschenkel bricht und eine schockierende Diagnose ans Licht kommt. Außerdem: Warum Polen boomt und lebt Buckelwal Timmy doch noch?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen