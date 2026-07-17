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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Überwachungsmodelle, Abnehmpille, Summer Terenzi

SAT.1Folge vom 17.07.2026
In der Sendung: Überwachungsmodelle, Abnehmpille, Summer Terenzi

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 17.07.2026: In der Sendung: Überwachungsmodelle, Abnehmpille, Summer Terenzi

56 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Urlaubszeit ist Reisezeit und Smart Gadgets sollen das Zuhause sicherer machen. Außerdem: die neu zugelassene Abnehmpille und Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor, die in "Born Famous" über ihren Weg ins Rampenlicht spricht.

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