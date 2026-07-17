In der Sendung: Überwachungsmodelle, Abnehmpille, Summer TerenziJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 17.07.2026: In der Sendung: Überwachungsmodelle, Abnehmpille, Summer Terenzi
56 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Urlaubszeit ist Reisezeit und Smart Gadgets sollen das Zuhause sicherer machen. Außerdem: die neu zugelassene Abnehmpille und Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor, die in "Born Famous" über ihren Weg ins Rampenlicht spricht.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen