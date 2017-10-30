Mit viel Amore zum Toskana-Zimmer Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 11: Mit viel Amore zum Toskana-Zimmer
45 Min.Folge vom 30.10.2017Ab 12
In der Wohnung von Gianni und Claudja herrschte bisher ein wilder Stilmix. Deshalb wollen die beiden eine einheitliche Linie in ihr Wohnzimmer bringen, und es soll in einem neuen toskanischen Landhausstil erstrahlen. Dafür streichen die beiden Wände und Stützbalken, eine Wand wird in Ziegeloptik gestaltet, eine Fernsehkommode verschönert und ein Regal und eine Lampe sollen gebaut werden.
