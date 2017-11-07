Vom Wunsch zur Wirklichkeit: Sandra und Oliver bauen ihre TraumterrasseJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
44 Min.Folge vom 07.11.2017Ab 12
Sandra und Oliver sind seit 26 Jahren ein Paar. Heute wollen sie in ihrem Wochenendhaus am Heidesee eine neue Terrasse inklusive Vordach bauen.
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins