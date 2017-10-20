Treppenhaus-Verkofferung: Privatsphäre für die StudierendenJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Treppenhaus-Verkofferung: Privatsphäre für die Studierenden
45 Min.Folge vom 20.10.2017Ab 12
Privatsphäre. Wer wünscht sich das nicht. Doch das haben Pia und Jamie nicht wirklich. Sie bewohnen das Dachgeschoss im Haus von Jamies Vater. Es gibt aber keine räumliche Trennung von dem Rest des Hauses. Deshalb möchten die beiden Studierenden eine Holzverkofferung über das Treppenhaus bauen, um endlich ihre Ruhe zu haben.
