Folge 13: Exotische Shabby-Chic-Küche: Glitzerfliesen und indische Erinnerungsstücke
45 Min.Folge vom 03.11.2017Ab 12
Glitzerfliesen und dazu Möbel im Shabby-Chic? Genau das wollen Marta und Walter in ihrer Küche umsetzen. Die zwei Weltenbummler kennen sich schon sehr lange und sind ein super Team. In ihrer Wohnung findet man alle möglichen Erinnerungen an ihre Reisen, vor allem aus der Indienzeit. Nur die Küche hat noch keinen eigenen Stil bisher. Das soll sich nun ändern.
