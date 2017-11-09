Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Chaos zum Traumkeller: Anke und Carsten bauen einen Fitness- und Spielraum

Kabel EinsStaffel 1Folge 17vom 09.11.2017
Folge 17: Vom Chaos zum Traumkeller: Anke und Carsten bauen einen Fitness- und Spielraum

45 Min.Folge vom 09.11.2017Ab 12

Heute geht es zu Anke und Carsten. Die Eheleute möchten ihren Keller zu einem Hobbykeller ausbauen. Dabei haben sie sich eine Mischung aus Fitnessraum und Kinderspielzimmer vorgestellt. Ob das gegensätzliche Paar diese Herausforderung meistert?

