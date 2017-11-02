Segelyacht-Feeling: Platzsparender Holzboden und klappbare Möbel für den BalkonJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Segelyacht-Feeling: Platzsparender Holzboden und klappbare Möbel für den Balkon
Folge vom 02.11.2017
"Leinen los!" heißt es bei Max und Eva. Die beiden wollen ein Segelyacht-Feeling auf ihren alten Balkon bringen. Da dieser auch nicht sonderlich groß ist, besteht eine weitere Herausforderung darin, so platzsparend wie möglich zu bauen. Als erstes wird ein neuer Boden aus Holz verlegt, darauf sollen dann neue klappbare Möbel aus Holz kommen und damit auch alles vom Stil her zusammenpasst, wird das mehrstöckige Blumenregal ebenfalls aus Holz angefertigt.
