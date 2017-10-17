Kunst, Krach und Chaos beim Küchen-UmbauJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 2: Kunst, Krach und Chaos beim Küchen-Umbau
44 Min.Folge vom 17.10.2017Ab 12
Steffi und Marco haben vor ein paar Wochen eine neue Einbauküche bekommen. Der Raum an sich ist aber immer noch nicht fertig, das soll jetzt passieren. Die beiden Quasselstrippen haben sich vorgenommen, eine Bar zu bauen, in der die fünfköpfige Familie auch Platz zum Frühstücken hat. Aber natürlich kommen noch ein paar Extras wie LED-Beleuchtung und Mosaiksteinchen hinzu ... Ob das am Ende alles zusammenpasst?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins