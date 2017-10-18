Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 18.10.2017
44 Min.Folge vom 18.10.2017Ab 12

Wenn ein Schlafzimmer eine neue Ausstattung benötigt, dann die von Giorgio und Cinzia! Als die beiden in die Wohnung eingezogen sind, haben sie die meisten Möbel selber gebaut, um Geld zu sparen und ihren eigenen Stil in die Wohnung zu bringen. Nun ist es aber Zeit für ein neues Bett und einen Schrank, denn das Bett wird mittlerweile nur noch von einer Maisdose gestützt, und die Frau braucht dringend Platz für ihre Klamotten ...

