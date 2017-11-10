Tempo trifft Geduld: Janina und Tom bauen einen begehbaren KleiderschrankJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 18: Tempo trifft Geduld: Janina und Tom bauen einen begehbaren Kleiderschrank
45 Min.Folge vom 10.11.2017Ab 12
Das jung verheiratete Paar Janina und Tom hat sich heute so einiges vorgenommen: In das Schlafzimmer soll ein begehbarer Kleiderschrank aus Rigipsplatten gebaut werden. Tom arbeitet sehr gewissenhaft und lässt sich dabei lieber etwas mehr Zeit, Janina hingegen ist eher ungeduldiger ... Ob das zum Problem wird?
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins