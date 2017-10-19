Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Aus dem Schuppen soll ein Spielzimmer für die Kinder werden

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 19.10.2017
45 Min.Folge vom 19.10.2017Ab 12

Tamara und Michael wollen für ihre Kinder einen Ort zum Spielen, Toben und Ausruhen bauen. In der alten Gartenhütte war bis jetzt zu wenig Platz und zu viel Gerümpel. Jetzt soll aufgeräumt werden. Die beiden wollen die Gartenhütte in eine Ober- und Unterhälfte aufteilen. Der obere Bereich ist als Schlafbereich für die Kinder angedacht. Unten bauen die beiden einen gemütlichen Sitzbereich, und die bereits vorhandene Küche soll angeschlossen werden.

