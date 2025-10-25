Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 10vom 25.10.2025
21 Min.Ab 6

Turk und J.D. inszenieren diesmal die alljährliche Sketch-Show des Krankenhauses. Es ist die Aufgabe der neuen Assistenzärzte Sketche aufzuführen, in denen sie über die gesamte Belegschaft herziehen ... Denise und Sunny betreuen zusammen eine junge Patientin. Der Hausmeister will Carla ärgern, doch die macht ihm einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

