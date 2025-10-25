Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 8Folge 9vom 25.10.2025
Folge 9: Meine Handy-Stimme

21 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Turk erfährt, dass Carla wieder ein Baby bekommt - und niemand das mehr für etwas Besonderes hält. Auch Elliot macht die Erfahrung, dass beim zweiten Mal alles anders ist - doch diesmal soll bei ihr und J.D. sowieso alles ganz anders laufen. Carla bemerkt, dass sie anfängt, dem Krankenhausalltag abgebrühter zu begegnen. Um dem entgegenzuwirken, hilft sie der Assistenzärztin Sunny mit einem Komapatienten; obwohl sie eigentlich keinen Dienst hat.

