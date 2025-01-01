Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Meine tolle Liebesnacht

DisneyStaffel 8Folge 6
Meine tolle Liebesnacht

Folge 6: Meine tolle Liebesnacht

21 Min.Ab 12

Jordan ist überglücklich: Der Vorstand hat Dr. Cox den Posten des Chefarztes angeboten. Doch der hat Zweifel, ob er der Richtige für den Job ist ... J.D. bemüht sich, seinem Schützling Denise alias Christina mehr Feingefühl im Umgang mit den Patienten beizubringen - keine einfache Aufgabe ... Elliot will J.D. eine besonders tolle Liebesnacht bescheren - und dreht fast durch, weil ihr nichts einfallen will, was ihr außergewöhnlich genug erscheint ...

