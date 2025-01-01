Scrubs - Die Anfänger
Folge 3: Mein Polizeistaat
21 Min.Ab 12
J.D. und Elliot behandeln Mr. Rosell, der behauptet, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein und Interferon zu brauchen. Als die beiden herausfinden, dass nicht Mr. Rosell, sondern dessen Tochter erkrankt ist, die aber keine Krankenversicherung hat, behandeln sie ihn trotzdem - bis ihnen Dr. Maddox auf die Schliche kommt ... Alle leiden unter der herzlosen Art der neuen Chefärztin Dr. Maddox. Cox ist fest entschlossen, sie loszuwerden ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
