Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Chefchirurg

DisneyStaffel 8Folge 16
Mein Chefchirurg

Mein ChefchirurgJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 16: Mein Chefchirurg

21 Min.Ab 12

Mit Entsetzen stellt J.D. fest, dass Sean der neue Freund von Kim ist und mit Sam wunderbar zurechtkommt. Zu allem Überfluss weint Sam dann auch noch bei J.D. auf dem Arm ... Dr. Cox muss einen neuen Chefchirurgen einstellen und Turk hält sich für die beste Wahl. Dr. Cox hält das für einen Witz und lässt sich auch nicht umstimmen. Dr. Kelso steckt sich absichtlich mit einen Darmvirus an und weist sich ins Krankenhaus ein. Er muss erkennen, wie sehr ihm sein alter Job fehlt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen