Scrubs - Die Anfänger
Folge 8: Mein verliebter Anwalt
21 Min.
Ted möchte eine Frau kennenlernen, doch leider versagt ihm die Stimme, sobald er sich ihr nähert. Nur singend mit seiner A-Capella-Band hat er genug Selbstbewusstsein, um es in ihrer Nähe auszuhalten. Also tun J.D. und der Hausmeister sich zusammen, um Ted auf die Sprünge zu helfen - und das mit Erfolg! Dr. Cox kämpft mit seinem neuen Posten als Chefarzt - es fällt ihm extrem schwer, Arbeit abzugeben. Doch er muss einsehen, dass er ohne Unterstützung aufgeschmissen wäre ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
