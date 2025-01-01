Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Meine sprechenden Hände

Staffel 8Folge 11
Meine sprechenden Hände

Meine sprechenden HändeJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 11: Meine sprechenden Hände

21 Min.Ab 12

Jordan streitet sich heftig mit Dr. Cox, weil er seinen Ehering wieder trägt. Turk probiert eine umstrittene Behandlung - von der er in seiner Lieblings-Sportsendung gehört hat - bei einem gelähmten Jungen aus. Ein riskantes Unterfangen! Der Hausmeister hat ganz andere Probleme: Er hat Angst, dass seine Freundin Lady mit ihm Schluss machen will, weil sie sich beständig weigert, seine Hand zu halten.

