Scrubs - Die Anfänger

Mein Finale (1)

Staffel 8Folge 18
Mein Finale (1)

Mein Finale (1)Jetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 18: Mein Finale (1)

21 Min.Ab 12

J.D.s letzter Tag im Sacred Heart Krankenhaus ist angebrochen. Er hat einen neuen Job angenommen, um in der Nähe von seinem Sohn zu sein. Obwohl Turk und Elliot sich große Mühe geben, ihn gebührend zu feiern, ist J.D.s allergrößter Wunsch, von Dr. Cox endlich die Anerkennung zu kriegen, nach der er sich acht Jahre lang verzehrt hat. Doch Dr. Cox hat dafür - wie nicht anders zu erwarten war - nicht das geringste Verständnis ...

