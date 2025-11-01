Scrubs - Die Anfänger
Folge 12: Meine Beliebtheit
21 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
J.D. ist zum Personalvertreter beim neuen Chefarzt Dr. Cox ernannt worden und wird bejubelt, weil er Neueinstellung bewirkt hat. Das steigt ihm ziemlich zu Kopf ... Die Assistenzärztin Denise drängt Elliot zu einer Biopsie bei einem Mädchen, die bei der Patientin eine Narbe im Gesicht hinterlässt - und massive Schuldgefühle bei Denise. Sunny versucht, dem Hausmeister zu beweisen, dass sie stark ist ... Und Derek lernt, dass man auch als Assistenzarzt seine Meinung sagen sollte.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
