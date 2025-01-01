Scrubs - Die Anfänger
Folge 4: Meine alte Flamme
21 Min.Ab 6
J.D. und Elliot trösten Dr. Kelso, der ihnen gesteht, in seiner Freizeit nichts Besseres zu machen, als in der Krankenhaus-Cafeteria rumzusitzen und Muffins zu futtern.Er beglückwünscht die beiden dazu, wieder zueinander gefunden zu haben. Daraufhin diskutieren sie darüber, ob sie es wirklich wagen sollen, wieder ein Paar zu werden ... Ted ist überglücklich: Der Hausmeister kehrt zurück.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren