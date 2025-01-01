Scrubs - Die Anfänger
Folge 13: Mein Bahamas (1)
Alle fliegen auf die Bahamas, um der Hochzeit des Hausmeisters mit Lady beizuwohnen. Elliott wünscht sich, dass J.D. seine Liebe zu ihr formuliert, doch sie ist mit keinem seiner Versuche zufrieden. Turk will den Kurzurlaub ohne Kind für romantische Zweisamkeit nutzen, doch Carla telefoniert dauernd mit Izzie oder dem Kindermädchen. Auch Dr. Cox und Jordan verbringen keine harmonischen Ferien ... Nur Dr. Kelso ist zufrieden, hat er doch sofort die Strandbar für sich entdeckt ...
