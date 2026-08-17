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SpongeBob Schwammkopf

Der Wachstumsschub / In die Mangel genommen

NickelodeonFolge vom 17.08.2026
Der Wachstumsschub / In die Mangel genommen

Der Wachstumsschub / In die Mangel genommenJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.08.2026: Der Wachstumsschub / In die Mangel genommen

22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Mr. Krabs' Tochter Perla bekommt - oder besser erleidet - einen Wachstumsschub. Dieser geht mit unbändigem Hunger einher. Ihr Vater versucht verzweifelt, ihr die entsprechenden Mengen an Essen zu besorgen. Doch dabei gerät ihm sein Geiz in die Quere und er selbst auf Abwege. // SpongeBobs bestes Stück im Bad ist seine Mangel, mit deren Hilfe er sich nach erfolgter Reinigung trocknet. Doch eines Tages bleibt er darin stecken. Freund Patricks Hilfsmaßnahme unter Verwendung größerer Mengen des 'Für immer'-Klebstoffs erweist sich als außerordentlich erfolglos und für SpongeBob beginnt ein wahres Martyrium.

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