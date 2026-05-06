Der Fluch des Banns / Kein Meer mehrJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 06.05.2026: Der Fluch des Banns / Kein Meer mehr
22 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Hartherzig verweigert Mr. Krabs einer seltsamen alten Dame einen Krabbenburger zum ermäßigten Preis. Die belegt daraufhin die Krosse Krabbe mit einem Fluch. Tatsächlich blieben von Stund an die Gäste aus und allerlei Unfälle ereignen sich. Um den Bann zu lösen, müssen Mr. Krabs und SpongeBob nun eine gefährliche Aufgabe erfüllen... // Mr. Krabs erzählt SpongeBob und Patrick die schauerliche Geschichte des Hauptablassstopfens, den einst zwei Kinder im Spiel zogen und damit die ganze Unterwasserwelt in den Abgrund rissen. Vor allem Patrick will nun unbedingt diesen Ablassstopfen finden. Warum wohl?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8, Season 8-9, Season 9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-8, Season 12-14: MTV & © Season 1-2: Comedy Central