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SpongeBob Schwammkopf

Der Fluch des Banns / Kein Meer mehr

NickelodeonFolge vom 06.05.2026
Der Fluch des Banns / Kein Meer mehr

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 06.05.2026: Der Fluch des Banns / Kein Meer mehr

22 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6

Hartherzig verweigert Mr. Krabs einer seltsamen alten Dame einen Krabbenburger zum ermäßigten Preis. Die belegt daraufhin die Krosse Krabbe mit einem Fluch. Tatsächlich blieben von Stund an die Gäste aus und allerlei Unfälle ereignen sich. Um den Bann zu lösen, müssen Mr. Krabs und SpongeBob nun eine gefährliche Aufgabe erfüllen... // Mr. Krabs erzählt SpongeBob und Patrick die schauerliche Geschichte des Hauptablassstopfens, den einst zwei Kinder im Spiel zogen und damit die ganze Unterwasserwelt in den Abgrund rissen. Vor allem Patrick will nun unbedingt diesen Ablassstopfen finden. Warum wohl?

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