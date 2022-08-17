Besuch von Omama / Für eine Handvoll KleingeldJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 17.08.2022: Besuch von Omama / Für eine Handvoll Kleingeld
22 Min.Folge vom 17.08.2022Ab 6
Plankton gibt sich als SpongeBobs Uroma aus, um an das Rezept für Krabbenburger zu kommen. Gary zieht Münzen magnetisch an und wird deswegen von Mr. Krabs für einen Raubzug missbraucht, den beiden steht großes Unheil bevor.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon