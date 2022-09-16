Deins, meins und meins / Knickerige KnauserkrabbenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.09.2022: Deins, meins und meins / Knickerige Knauserkrabben
22 Min. Ab 6
"In der Krossen Krabbe gibt's zu jedem Kindermenü ein Spielzeug. Und weil SpongeBob für Patrick bezahlt hat, will er auch dessen Spielfigur. // Beim Jahrestreffen der knickerigen Krabben ist Mr. Krabs für den Knauserigste Krabbe-Preis nominiert. "
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon