Am Ende des RegenbogensJetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Farm
Folge 10: Am Ende des Regenbogens
47 Min.Folge vom 27.01.2026
Laura Ingalls und ihr kleiner Freund Jonah sind wie immer am Fluss, um zu fischen - und entdecken Gold! Von nun an treffen sich die beiden jeden Nachmittag, um Gold zu waschen. Sie sagen niemandem etwas, denn sie wollen ihre Eltern mit ihrem Reichtum erst überraschen, wenn sie genug beisammen haben. Vor den neugierigen Oleson-Kindern Nellie und Willie müssen sie ihre tägliche Ausbeute gut verstecken. Bald kreisen Lauras Gedanken Tag und Nacht nur noch um ihren glitzernden Schatz.
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH