Unsere kleine Farm
Folge 7: Mit einem Lächeln
47 Min.
Julia Sanderson hat vor Kurzem ihren Mann verloren. Und nun muss sie auch noch einen zweiten schweren Schlag hinnehmen: Die Witwe erfährt von Dr. Baker, dass sie unheilbar krank ist und bald sterben wird. Verzweifelt versucht Julia, für ihre drei unmündigen Kinder ein neues Zuhause zu finden. In ihrer Not wendet sie sich an Charles und Caroline Ingalls: Sie bittet die beiden, im Falle ihres Todes die Kinder aufzunehmen. Das ist in diesen Zeiten jedoch alles andere als einfach ...
